Ülkesini yerden yere vurdu: Türkiye bunu yaparken Yunanistan ciddiyetsiz davrandı

Araştırmacı gazeteci ve Yunan Kathimerini gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geldiği noktaya övgüler yağdırırken, Yunanistan'ı topa tuttu.

Papahelas makalesinde, "Küçücük bir haber çok şey gösteriyor. İyi ve kötü. Yunanistan Cumhuriyeti, Türkiye'ye karşı önemli bir varlık olarak görülen 214HN denizaltıları için 44 torpido alımı için sözleşme imzaladı. İyi haber şu ki, haksız ve uzun süredir devam eden başka bir sorun çözüldü. Kötü haber ise Yunan devletinin ciddiyetsizliği ülkenin ulusal güvenliğini sürekli olarak baltalıyor. Pahalı ekipman listelerinden, saçmalıklara yol açan dizginsiz popülizme kadar bir uçtan diğerine gitme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahibiz. Bunlar bizi nereye götürebilir?" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce Leopard tankının yıllarca füzesiz bırakıldığını belirten Papahelas, "İlk başta şikayet ettiğimiz konu denizaltılar... Yan yatıp, sonra süper gemi olarak reklamını yapıyoruz ve sonra onları gerçekten süper gemi yapan torpidoları - çok uzun bir gecikmeyle - sipariş ediyoruz, çünkü şimdiye kadar önceki neslin torpidolarını taşıyorlardı" dedi.

Tüm bunların yolsuzluğa karışmış birinin imza atacağından doğan korku olduğunu belirten Papahelas, çözümün açıkça verimlilik ve şeffaflık olduğunu ifade etti.

Papahelas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Politikacılık, devlete ait sendikacılık ve ulusal savunmada 'kurumsallaşmış' yolsuzluk çok pahalıya mal oldu. Türkiye, Kıbrıs konusunda ambargo uygulandıktan sonra, bir daha ne ABD ne de bir başkası tarafından rehin alınmasın diye savunma sanayii kurarken, biz olanı yozlaşmışlığa teslim ettik. Kamusal tartışmalarda zaman zaman söylenenlerle sahada yapılanlar arasındaki asimetri düşünülemez bile. Çünkü ülkeler büyük sözler, geçit törenleri ve tantanalarla değil, metodik profesyonellik ve pratik kararlılıkla korunmaktadır."

star.com.tr