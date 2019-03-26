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Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, ülkesindeki şirketlere seslenerek Türkiye'ye yatırımın tam zamanı olduğunu söyledi. Singh, "Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir" dedi.

26 Mart 2019 Salı 12:06
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, ülkesindeki yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir." dedi.

ingh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan ve Türkiye'nin pek çok benzerlikleri bulunduğunu söyledi.

Bu benzerliklerin de etkisiyle iki ülke ilişkilerinin geliştiğini dile getiren Singh, şöyle konuştu:

"Biz benzer kültüre sahibiz. Her iki ülke de çok kültürlü ve aile merkezli kültürlere sahip. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir merkez konumunda. Hindistan da Orta Doğu ve Asya arasında merkezi bir konuma sahip. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Güneydoğu Asya'da büyümek isteyen Türk şirketleri için Hindistan çok önemli bir yer. Hindistan Türkiye'ye çelik, ham madde, yapı malzemeleri ve yazılım ihraç ederken, Türkiye daha çok altyapı projelerini üstleniyor. Hindistan'da şu anda birçok Türk şirketi metro çalışmalarında görev alıyor."

"Türk iş adamları altyapıda dünya klasmanında işler yapıyor"

Singh, sahip bulunduğu konumun Türkiye için büyük avantaj olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında Türkiye'nin döviz kuru avantajı var. Bu sebeple Hint şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı. Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir." ifadesini kullandı.

Getirilecek vize kolaylığıyla turizm ve iş anlamda ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgulayan Singh, şunları kaydetti:

"Hindistan'da iş yapmak için ülkeyi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bazı küresel şirketler '1,3 milyar nüfusu olan bu ülkeye biz her şeyi satarız.' diyorlar ama sizin önce Hindistan'ın nasıl bir ülke olduğunu anlamanız gerekiyor. Benim tavsiyem, şirketlerin yerel partnerler edinmeleri. Türkiye dijital alanda Hindistan'dan çok şey öğrenebilir. Biz bu alanda pek çok start-up şirkete sahibiz. Ayrıca altyapı Türk ve Hintli şirketlerin iş birliği yapabileceği en önemli sektör. Türk iş adamları altyapıda zaten dünya klasmanında işler yapıyorlar. Halen Hindistan'da bu sektör, iş adamların yatırım yapabileceği bir alan."

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:06
  1. Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh

YORUM YAZ

  • AkitAkit58 dk önce
    Bu İyi birsey degil. Batan geminin malları saldırın diyor. Hintli gavur
  • nostaljinostalji1 sa önce
    Benim kendi sermayem olsa yatırım yapmam. Hintli yanılıyor

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