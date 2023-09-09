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Dünya Ülkesi yıkılıyor onun derdi savaş popularitesiyle seçim kazanmak
Dünya

Ülkesi yıkılıyor onun derdi savaş popularitesiyle seçim kazanmak

Yeniakit Publisher
2023-09-09 07:04:00 -
Ülkesi yıkılıyor onun derdi savaş popularitesiyle seçim kazanmak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den ülkesinde yapılacak seçimlere dair bir açıklama geldi.

Zelenskiy, “Ukrayna devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır” dedi.

Ülkesindeki seçimlerin yapılması için Ukrayna’nın savaş zamanı kısıtlamalarına uyum sağlamaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, “Ben seçimlere hazırım. Yani ne gerekiyorsa hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerden de bahseden Zelenskiy, “Ruslar Amerika’daki seçimlerine güveniyorlar.

Ancak iki partiden de karşılıklı desteğimiz var. Fakat Amerikan halkının demokrasiyi desteklemesi, Ukrayna'yı desteklemesi, mücadelemizi desteklemesi önemli” dedi.
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