Ülkerin’in tüketimi arttı, yatırımcısı kazandı

Yüzlerce çeşit ürünüyle dünyanın bir çok ülkesindeki tüketiciler tarafından talep gören Yıldız Holding’in lokomotifi Ülker, yılın ilk üç ayında Türkiye operasyonlarında yüzde 22,7, ihracat ve yurt dışı operasyonlarında ise yüzde 21,8 artışla yeni bir rekora imza attı. Şirketin satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 2,38 milyar liraya ulaştı.

Ülker Bisküvi’nin sağlam bilançosuyla, faaliyet gösterdiği pazarlardaki güçlü konumunu sürdürdüğünü dile getiren Ülker Ceo’su Mete Buyurgan, hem yurt içinde hem de yurt dışında inovatif yeni ürünler ve etkin operasyon yönetimiyle, hacim ve operasyonel kârlılık artışı yakaladıklarını kaydetti.

Dijital uygulamalar daha öne çıktı

Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı:

l Türkiye’deki sektör liderliğimizin yanı sıra bölgede de güçlü bir oyuncuyuz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz.

l Dijitalleşme, AR-GE ve inovatif yeni ürünler gündemimizde ön sıralarda yer alıyor. İleri teknolojiyle israfsız üretim bize verimlilik, üretkenlik, hız, maliyet avantajı ve rekabet üstünlüğü getirirken, tedarik zinciri süreçlerini de uçtan uca izliyoruz. Satış ve dağıtım ağındaki dijital uygulamalar bizi daha da ileri taşıyor.

l Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize entegre ettik. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz.

“Mücadelede ön saflarda yer aldık”

Ülker CEO’su Mete Buyurgan pandemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hassas bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, salgınla mücadelede toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

“Biz de gıda üreticisi olarak bu mücadelede ön saflarda yerimizi aldık” diyen Buyurgan, “Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ve ilave önemleri tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla karantina yurtlarında kalan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ürünlerimizle destek olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.