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Ülker Stadı kapalı gişe!

Fenerbahçe’nin evinde Trabzonspor’u ağırladığı mücadelede taraftarlar tribünleri doldurdu.

01 Eylül 2019 Pazar 21:55
Ülker Stadı kapalı gişe!

Fenerbahçe’nin evinde Trabzonspor’u ağırladığı mücadelede taraftarlar tribünleri doldurdu.


Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe’de taraftarlar Trabzonspor maçında tribünleri doldurdu. Kombinelerin dışında kalan biletleri günler öncesinden tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik sebebiyle Trabzonspor taraftarının alınmadığı deplasman tribünü biletlerini tüketti. Mücadele kapalı gişe olarak oynandı.



Okul Açık’ta koreografi yapıldı


Trabzonspor maçı öncesi Okul Açık kale arkasında bir koreografiye imza atıldı. Sarı-lacivertli taraftalar, “Hedef 29”, “Çocuklar inanın, inanın çocuklar”, "Şampiyonluk hırsını yaşıyoruz yeniden" yazılı görsel şova imza attı. Maraton tribününde alev ve konfeti atılırken, üst tribünden ise “Sarı Kanaryalar” bayrağı açıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:55
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