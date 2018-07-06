Ülker O’lala lezzetini ödülle taçlandırdı
Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi)’nün ‘Üstün Lezzet Ödülü’nü ikinci kez almayı başardı.06 Temmuz 2018 Cuma 10:59
2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan O’lala Sufle Çikolatalı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı. Üstün Lezzet Ödülü, iTQi tarafından, 150’den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa’nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor.
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