Ülker O’lala lezzetini ödülle taçlandırdı

2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan O’lala Sufle Çikolatalı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı. Üstün Lezzet Ödülü, iTQi tarafından, 150’den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa’nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor.