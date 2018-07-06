THY - İmaj
0553 313 94 23

Ülker O’lala lezzetini ödülle taçlandırdı

Ülker O’lala Sufle Çikolatalı, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi)’nün ‘Üstün Lezzet Ödülü’nü ikinci kez almayı başardı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:59
Ülker O’lala lezzetini ödülle taçlandırdı

2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan O’lala Sufle Çikolatalı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı. Üstün Lezzet Ödülü, iTQi tarafından, 150’den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa’nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:59
  1. Lezzet Ödülü
  2. O’lala Sufle Çikolatalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilogramı tarlada 30 kuruşa kadar düştü
    1. Kilogramı tarlada 30 kuruşa kadar düştü
    2. Cezaevinden firar etti, kahvede..
    3. Polisin yanında satırla saldırdı!
    4. İnfazların altından bakın ne çıktı!..
    5. Özel liselerin 2018 taban puanları ve..
    6. “Caydırıcı olacaktır”
    7. Cumhur İttifakı dağılıyor mu? AK Parti..
    8. Yeni Bakanlar Kurulu pazartesi günü..
    9. Bursa'da FETÖ operasyonu: 30 abla..
    10. Sadece kimyasal hadım yetersiz
    11. 17 senelik sır cinayet çözüldü.....
    12. Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1..
    13. Figen Yüksekdağ tahliye mi edildi?
    14. Okul birincisiydi, kalp krizine yenildi
    15. Mobil homolar provokasyon peşinde
    16. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin..
    17. Ceset bulundu, 17 yıllık cinayet..
    18. Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması
    19. İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek..
    20. Sivas’ta polis plakadaki uyanıklığı..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor