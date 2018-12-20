Ülker büyümenin sırrını açıkladı

İş dünyasının önde gelen isimleri, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi”nde bir araya geldi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen “İş Dünyasının Liderleri Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği ve Ortaklıkları Konuşuyor” başlıklı panelde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu altında güçlerini birleştiren grup şirketlerinin sürdürülebilirlik çerçevesinin, dünya özelinde ‘iyileştirmek’, toplum özelinde ‘birlikte güçlenmek’ ve ürün özelinde ise ‘ilham vermek’ olarak belirlediklerini söyledi.

74 yıllık yolculuk

Merhum Sabri Ülker’in 74 yıl önce başlattığı “İsrafsız Şirket Modeli” prensibiyle bugün daha iyi bir gelecek idealiyle kurulan tüm ortaklıkların bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ülker, bu modelle sürdürülebilirlik konusunda diğer şirketlere ilham vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Emin adımlarla ilerliyoruz

Ülker, Yıldız Holding olarak sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bugün 55’i Türkiye’de olmak üzere toplam 80 fabrikada bisküviden çikolataya, sakız şekerlemeden dondurulmuş gıdaya kadar birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. Dünya çapında 60 bin çalışanımız, 5 bin 200 tedarikçimiz, yalnızca Türkiye’de 2 bin 900 çiftçimiz ve 400 distribütörümüz ile sürdürebilirlik anlayışımıza uygun çalışarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu zirve ile dünyada görmek istediğimiz değişimin bir parçası olmak için herkesten ilham almak istiyoruz.”

“Sürdürülebilirlikte Akıllı Hayat 2030’u belirledik”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, şirketlerin nesilden nesile aktarılabilmesi gerektiğini belirterek, sürdürebilirliğin bunun için temel bir araç olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni odaklayarak, sürdürülebilirlik stratejisinde Akıllı Hayat 2030’u belirlediklerini bildiren Zorlu, “Grup şirketlerimizle birlikte daha yaşanabilir ve daha iyi bir gelecek için rotamızı ‘Akıllı Hayat’a doğru çevirdik. Teknoloji ve inovasyon odaklı iş stratejilerimizde ve hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz iç reformlarda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı temel alıyoruz” diye konuştu.

“Sadece ekonomik büyümeyle sürdürülebilirlik sağlanamaz”

Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, iş dünyasının rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kaynakları optimum bir şekilde kullanabilmek gerektiğini vurguladı. İş hayatında sürdürülebilirliğin, ekonomik büyüme ve refah artışının yanında birçok unsura dayalı olduğunu kaydeden Bolat, “Sadece ekonomik büyümeyle iş hayatında sürdürülebilirlik sağlanamaz. Çevre duyarlılığı ve tabii kaynakların kullanımında hassasiyet ve israftan kaçınma tüm şirketler için en önemli gündem maddelerinden biri olmak durumunda. Toplumsal paydaşlara karşı sosyal sorumluğun yüksek olması da iş hayatında sürdürülebilirliğin en büyük unsurlarından biri” şeklinde konuştu. Bolat, “Dünya bizim gelecek nesillere vaadimiz, hedefimiz daha iyi bir geleceği, gelecek nesillere bırakmak” ifadesini kullandı.

“Günü kurtarma alışkanlığından kurtulmalıyız”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, üretim araçları, doğal kaynaklar, nitelikli iş gücü, para ve zaman gibi kısıtlı kaynakların en isabetli, en verimli şekilde kullanabilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik büyüme için kalıcı bir kalkınma hedefine ihtiyaç duyulacağının altını çizen Kaan, “Hem iş dünyası olarak hem de bireysel anlamda ‘günü kurtarma’ alışkanlığından kurtulmalıyız. Geleceği doğru okuyarak bir yol haritası çıkarmalı ve belirlenen hedeflere uymalıyız. Ülkemizin kalkınma yolunda yakaladığı ivmenin uzun vadeli sürebilmesi de aynı disiplinli yaklaşımdan geçiyor. Liderlik ettiğimiz işletmeyi, mevcut durumundan ileri taşımamız ama bunu yaparken de skora yönelik değil, uzun vadeli planlamalar dahilinde, geleceği esas alarak hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Şanlıurfa’ya 10 bin kişilik fabrika

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, sürdürebilirliğin tek başına bir firmanın yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, bütün tarafların işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı. “Sürdürülebilirliği, bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması ve kalıcılık yeteneğinin kazanılması olarak tanımlıyorum” ifadesini kullanan Büyükekşi, özellikle Şanlıurfa’da yaptıkları yatırımlarla Türk ayakkabı sektörünü güçlendirmek ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını ifade etti. Büyükekşi, Şanlıurfa’da ayakkabı sektörüne yönelik kalifiye eleman yetiştirdiklerini, 3-5 sene içinde 10 bin kişilik istihdam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.