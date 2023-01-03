Ülker: 2023’ü enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

ADEM ŞAHİN

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda Şok Marketler’in yeni yılın ilk gününde enflasyona karşı seferberlik başlattığını bildirdi.

Ülker, “Yeni yılın ilk haftasındayız. Bu günler bizim için heyecan verici. Umuyoruz ki halkımız için benzersiz bir dönemin kapıları açılacak. Çünkü önceki gün itibarıyla yepyeni bir seferberlik başlattık. 2023 yılını Yıldız Holding’de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bin üründe fiyatlar sabitlendi

Enflasyonla topyekûn mücadele edeceklerini aktaran Ülker, şu bilgileri verdi: “2022 yılında global enflasyonun yıpratıcı etkisi hepimize yansıdı. Toplumun karşılaştığı finansal sıkıntıları gerek üretici gerekse perakendeci olarak biz de yaşadık. Her şeye rağmen bu enflasyonist ortamın etkilerini raflara olabildiğince minimum ölçülerde yansıtmaya gayret ettik. Şimdi ise tam anlamıyla tarihi bir adım atıyor, enflasyonla topyekûn bir mücadele başlatıyoruz. İlk adım, perakendedeki amiral gemimiz ŞOK Marketler’den geliyor. ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca patatesten sıvı yağa, peynirden salçaya kadar bin temel üründe fiyatları sabitliyor. Yani ocak itibarıyla beklenen çeşitli zamlara karşın ŞOK Marketler’de bu bin ürünün fiyatı değişmeyecek.” Ülker, enflasyonla mücadele seferberliğinde birçok firmanın da kendilerini takip edeceğine dikkat çekti. “Halkın alım gücünü destekleyecek seferberliğimizle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğine inanıyoruz. Enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların da hafifleyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Önemli çalışmalar yapılacak

Ülker, dünya ekonomisinin birkaç yıldır salgın, savaş ve enerji krizi gibi zorlu sınavlardan geçtiğine işaret etti. Ülker, şöyle devam etti: “Global ekonomiye entegre olan ülkemizin de bu durumdan etkilenmemesi imkânsızdı. Güçlenen ekonomik yapımıza rağmen uzun zamandır unutmuş olduğumuz yüksek enflasyonla tekrar yüzleşmek zorunda kaldık. Bununla beraber çok iyi biliyoruz ki Türkiye’miz dinamik bir nüfusa ve önemli bir üretim gücüne sahip. Daha da önemlisi hem milletimiz hem de devletimiz sorunların üzerine kararlılıkla gitme ve sonuna kadar mücadele ederek galip gelme gücünü bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlandığımız 2023 yılında hep birlikte enflasyonla mücadelede önemli adımlar atacağımıza ve bunu el birliğiyle başaracağımıza inanıyoruz.”

Öncelik halkın ihtiyacı

Ali Ülker, temel gıda ürünlerinde önceliğin kâr değil, üretim sürekliliği ve halkın refahı olduğunun altını çizerek, şunları vurguladı: “Özellikle temel gıda ürünlerinde önceliğimiz kâr değil, üretim sürekliliği ve halkımızın ihtiyaç duyduğu ürünlere mümkün olan en uygun şartlarda ulaşabilmesidir. 2023’ün ilk gününde ŞOK Marketler’de başlattığımız seferberlik de bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizin kanıtıdır. Emin olunuz ki 2023’te de kesintisiz ve güvenilir hizmet modelimizden taviz vermeden, tüketicilerimiz, üreticilerimiz ile tedarikçilerimiz başta olmak üzere hiçbir paydaşımızı mağdur etmeden hem ülke hem de hane ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. ‘Birlikten bereket doğar’ ilkesine inancımız doğrultusunda devletimizin tüm ilgili organlarıyla ve sektör temsilcileriyle dayanışma içinde olacağız, kök saldığımız bu topraklara değer katmaya devam edeceğiz. Her zorlu dönemden sonra yeniden ve daha güçlü ayağa kalkan ülkemizin bu mücadelesinde de muvaffak olacağına gönülden inanıyor, bütün sanayicileri ve iş insanlarını da bu seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”