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Ekonomi Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı!
Ekonomi

Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 18:55:00 -
Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı!

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2023 yılını 56 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket 2024 yılında da faaliyet gösterdiği pazarlardaki liderliğini ve güçlü büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.

Ülker Bisküvi* 2023 yılını çok başarılı iş sonuçlarıyla tamamlayarak cirosunu 56 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, ihracat ve yurtdışı operasyonlarının cirodaki payı %32 olan Ülker Bisküvi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarındaki liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü büyümesini sürdürmeyi başardı. 

47 yeni ürün tüketicilerle buluştu

Ülker Bisküvi’nin dünyanın dört bir yanında 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, 9 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye’de 9, yurt dışında 4 olmak üzere 13 fabrikada üretimini sürdüğünü hatırlatan Ülker CEO’su Mete Buyurgan 2023 yılıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Zorluklarla geçen bir yılı önemli ve ilklerin olduğu başarılarla bitirdik. Yılın başında toplam 330 milyon dolar tutarındaki Ülker Bisküvi’nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşmasını tamamladık. İş yapış şeklimizin merkezinde olan sürdürülebilirlik anlayışımızı finansman alanında da devam ettirdik.

 

Sürdürülebilir ham madde tedarikine yönelik çalışmalarımızı Su Riskleri ve Fındıktan Fazlası projelerimizle genişlettik.  Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirme sonuçlarına göre performansımızla Ocak 2024’te* kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen şirketler arasında birinci olduk. 

Pazarda liderliğimiz devam ederken, geçtiğimiz yıl bisküvi, çikolata ve kek kategorisinde Türkiye’de toplam 47 yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk. İnovasyon ve dijitalleşme bu yıl da çok önemli öncelikler olmaya devam etti. Gebze Fabrikamızda 20 otonom mobil robotu devreye aldık. Ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, fabrikada üretim verimliliğini artırarak maliyet avantajı sağlayacak. 
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Güçlü performansımızı 2024 yılında da devam ettirerek ülkemize, ekonomimize, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacağız. İsrafsız şirket kültürümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedariğine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanmak önceliğimiz olacak.” 

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