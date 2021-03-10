Ülker, 2020'de 9,4 milyar TL ciro yaptı

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020’de cirosunu 9,4 milyar TL’ye ulaştırdı. Bu hassas yılda üretime ve dağıtıma aralıksız devam eden Ülker’in Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 1,6 milyar TL olurken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 50,1’e yükseldi. Şirket, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda büyümeyi başardı.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, 2020 yılında cirosunu 9,4 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 24,4 artışla 1,6 milyar TL olurken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 50,1’e yükseldi.