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Ülker 15 Temmuz'daki etkinliklerde ülke genelinde meydanlardaydı

Yıldız Holding 15 temmuz hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından yurdun çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde meydanlara çıkan yüz binlerce vatandaşa kurduğu standlarda Ülker ürünlerini dağıttı.

16 Temmuz 2019 Salı 16:34
Ülker 15 Temmuz'daki etkinliklerde ülke genelinde meydanlardaydı

İllerdeki vali ve belediye başkanlarının iştiraki ile yapılan dağıtımlarda Ülker etkinliklere katılanlarla 15 Temmuz ruhu içinde bütünleşmesini sürdürdü.

Yıldız Holding tarafından ayrıca 15 Temmuz dolayısıyla yayınlanan açıklamada ve gazetelere verdigi ilanlarda, "15 Temmuz günü milli birlik ve dayanışma içinde hain darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında karşı koyan aziz milletimizle birlikte demokrasiye ve cumhurriyete bağlı kurumlarla sonsuza dek milletimizle beraber vatan ve ulusumuzun yanında her zaman olacağız" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:34
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