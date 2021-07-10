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Ülkenin yeni başbakanı koronavirüse yakalandı!
Dünya Ülkenin yeni başbakanı koronavirüse yakalandı!
Dünya

Ülkenin yeni başbakanı koronavirüse yakalandı!

Cezayir'in yeni Başbakanı Ayman Benabderrahmane koronavirüse yakalandı. Karantinaya girecek olan yeni başbakan görevini uzaktan yürütecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 22:30:00 -
Ülkenin yeni başbakanı koronavirüse yakalandı!

Yeni atanan Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karantinaya girdi

Cezayir’de istifa eden eski Başbakan Abdelaziz Djerad’ın yerine 30 Haziran’da göreve getirilen Ayman Benabderrahmane korona virüse (Covid-19) yakalandı.
Yeni hükümetini geçtiğimiz günlerde kuran Benabderrahmane, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, bugünden itibaren kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Görevini uzaktan yürütecek

 

Benabderrahmane, bu süre zarfında görevini uzaktan yürüteceği ve çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Benabderrahmane, karantinada kalacağı süreye ilişkin net bir açıklama yapmazken, ülkedeki mevcut düzenlenmeye göre, yeni Başbakan Benabderrahmane’in en az 7 gün karantinada kalması gerekiyor.

Öte yandan Cezayir'de şu ana kadar 3 bin 824 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 145 bin 296 vaka tespit edildi.

 Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane

Cezayir ekonomik olarak zor günler geçiriyor

OPEC üyesi Cezayir, ülke ekonomisinin ana gelir kaynağı olan petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert düşüş nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiriyor. 45 milyonluk Kuzey Afrika ülkesi, enerji dışı sektörü geliştirme girişimlerine rağmen, ekonomiyi petrol ve doğal gazdan bağımsız hale getirmeyi başaramadı.

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