Ülkenin orduda öncü birliği: Firavun fareleri

Sri Lanka ordusu, mayın ve patlayıcıları bulmak için firavun farelerini eğitiyor. Koku alma duyuları güçlü olan firavun fareleri uzun süren bir eğitimden geçiyor.

6 AY EĞİTİM ALAN KÜNYELİ FARELER

Şimdilik 2 firavun faresini patlayıcıları bulmak için eğiten Sri Lanka ordusu, farelere aynı bir askermiş gibi künye takıyor. Firavun farelerine yapılan eğitim 6 ay sürüyor.

KÖPEKLERDEN DAHA İYİLER

İyi avcı olarak bilinen firavun fareleri aynı zamanda kobra yılanlarını öldürmeleriyle ünlüdürler. Koku alma yetisi de çok güçlü olan bu canlı, yerden 1 metre yüksekliğe kadar gizlenmiş patlayıcıları bulabiliyor. Bu bakımdan firavun fareleri, köpeklerden daha iyi bir performans sergiliyorlar.