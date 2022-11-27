Ülkenin Kılıçdaroğlu’su bulundu! Almanya'da "elektrik faturalarınızı ödemeyin" çağrısı

Almanya'da Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı Aribert Peters, enerji şirketlerinin fahiş fiyatlar talep etmeye devam etmesi halinde halkı elektrik faturalarını ödememeye çağırdı.

Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı Aribert Peters, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Artışların ölçeği piyasa fiyatları tarafından haklı gösterilmiyor" dedi.

Peters, Almanya'daki tüketicilere seslenerek "Faturalarınızı ödemeyin" çağrısında bulundu.

Aribert Peters, enerji tedarikçilerinin zamların piyasa fiyatlarıyla gerekçelendirildiğine dair kanıt sunması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da elektrik fiyatları yıl sonunda büyük ölçüde artacak. Giderek daha fazla sayıda kamu kuruluşu artan toptan satış fiyatlarını tüketicilere yansıtıyor. Fiyat karşılaştırma portalı Verivox, "Tüketiciler gaz ve elektrik fiyatlarında büyük bir yeni fiyat artışı dalgasına hazırlanmalı" uyarısında bulundu.

Verivox uzmanları gazeteye yaptıkları açıklamada, yılbaşında elektrik için ortalama yüzde 54 ve doğal gaz için yüzde 50 ek zamlardan bahsetti.

Federal İstatistik Dairesi'nin hesaplamalarına göre, Almanya'da enerji fiyatları Ağustos 2021 ile Ağustos 2022 arasında yüzde 35,6 artmış durumda.

Ağustos ayında, kalorifer yakıtı için artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 111,5, doğal gaz için yüzde 83,8 ve elektrik için yüzde 16,6 olurken, elektrik santralleri doğal gaz için geçen yılın aynı ayına göre yüzde 269 daha fazla ücret ödemek zorunda kaldı.

Ukrayna'daki savaş başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.