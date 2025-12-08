Ülkenin kalkınmasına öncülük ediyor: Afrika ülkesine Türk modeli eğitim sistemi

Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi Rektörü ve İktisat Profesörü Zie Ballo, Türkiye Maarif Vakfının Fildişi Sahili'nde uyguladığı eğitim modelinin, ülkenin insan kaynağı gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Türkiye’nin eğitim alanındaki işbirliği ülkede giderek daha görünür hale geliyor." dedi.

Ballo, Fildişi Sahili'ndeki eğitim sistemi ve Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ülkenin kalkınma hedeflerini ve eğitim politikası önceliklerini anlattı.

Zie Ballo, Fildişi Sahili'nin bir Ulusal Kalkınma Planı yürüttüğünü belirterek, bu büyük planın içinde eğitime yönelik ayrı bir plan hazırladıklarını ve ülkenin gelişimi için özellikle eğitimli nüfusu güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede eğitim sisteminin tüm kademelerinde karşılaşılan sorunların belirlendiğine işaret eden Ballo, "Her alt eğitim düzeyi için stratejik yönelimler oluşturduk." diye konuştu.

Her eğitim düzeyinde ülkeye kaliteli insan kaynağı sağlanması gerektiğinin altını çizen Ballo, "Kaliteli, adil ve kapsayıcı eğitim, ülkemizin temel önceliğidir." ifadesini kullandı.

Ballo, bu doğrultuda tüm eğitim kademelerinde kapasitenin artırılmasına, kurum sayısının çoğaltılmasına ve müfredat içeriklerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Eğitim ile istihdam ilişkisine de değinen Ballo, "Erişim sorununun yanında bir de ciddi kalite sorunumuz var. Özellikle eğitim-istihdam uyumsuzluğu önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

Ballo, bu sorunu aşmak için yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, şunları söyledi: "Çeşitli çalıştayların ardından müfredat yönelim çerçevesi oluşturuldu. 16 yaşına kadar zorunlu eğitim süresince tüm öğrencilerin edinmesi gereken ortak temel becerileri tanımladık. Bu kapsamda verilen eğitim, iş dünyasının beklentileriyle uyumlu hale geldi."

Teknik ve mesleki eğitimde atılan adımları anlatan Ballo, "Birçok teknik lise ve kolej kurduk. Mesleki becerisi olmayanlar için 'ikinci şans okulu' programını hayata geçirdik." diye konuştu.

Ballo, yükseköğretimde de benzer adımlar atıldığını kaydederek, müfredatlarını özel sektör ve sivil toplumla işbirliği içinde güncellediklerini ve özel sektörle staj konusunda kolaylaştırıcı anlaşmalar yaptıklarını belirtti.

Devletin bu reformlarla mezunların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Ballo, "Gelişmekte olan ülkelerde mezunların iş bulamaması çok ciddi bir sorun. Bu nedenle girişimciliği güçlendirmeye önem veriyoruz. Çünkü şunu çok net biliyoruz ki genç işsizliğinin artması barışa yönelik tehditleri büyütüyor." ifadelerini kullandı.

MAARİF OKULLARININ AFRİKA’DAKI FAALİYETLERİ TAKDİR EDİLMELİDİR

Ballo, Türkiye Maarif Vakfının Fildişi Sahili'ndeki çalışmalarına da değinerek, "Maarif Okullarının ulusal müfredata dayanması ve Türkiye'deki uygulamalardan esinlenen programlarla bu müfredatı zenginleştirmesi doğru bir yaklaşımdır." şeklinde konuştu.

Maarif okullarında verilen eğitimin kapsamına işaret eden Ballo, "Öğrenciler, ilkokuldan itibaren İngilizce ve Türkçe öğreniyor. Robotik, bilişim ve birçok kulüp faaliyetiyle yeteneklerini erken yaşta geliştirme fırsatı buluyorlar. Maarif okullarının Fildişi Sahili ve genel olarak Afrika’daki faaliyetleri takdir edilmelidir." dedi.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINI KORUYACAK TEDBİR ALMAK DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR

Hükümetlerin savaş, iklim krizi veya diğer olağanüstü durumlarda eğitimi korumak için benimsemesi gereken önceliklere ilişkin Ballo, bu tür krizlerin en çok eğitim sektörünü etkilediğini dile getirdi.

Ballo, eğitimin dönüştürücü gücünün önemini vurgulayarak, "Nelson Mandela'nın dediği gibi, eğitim dünyayı değiştiren en güçlü silahtır." diye konuştu.

Devletlerin değerler eğitimi, çatışma önleme ve kriz yönetimi alanlarında önemli çabalar gösterdiğini dile getiren Ballo, devletin okulları güvence altına almasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Ballo, "Eğitim ortamlarını ve çalışanları koruyacak tedbirler geliştirmek devletin asli görevidir. Eğitim sistemi, kriz ve çatışma ortamlarında gerilimi artırmamalı, tam tersine toplumsal barışı güçlendirecek şekilde düzenlemeli." ifadesini kullandı.