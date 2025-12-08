  • İSTANBUL
Dünya

Trump, yine Zelenskiy'e sardı! Kiev-Washington hattında kriz sinyali

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, yine Zelenskiy'e sardı! Kiev-Washington hattında kriz sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik sunduğu kapsamlı barış planını okumamakla suçlayarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilim başlattı. "Hayal kırıklığına uğradım" diyen Trump'ın bu çıkışı, Kiev ve Washington arasındaki diplomatik hattın zorlu bir sürece girdiğinin sinyalini verdi. Trump, planın hem Ukrayna halkı hem de Rusya tarafından olumlu karşılandığını savunarak, Zelenskiy'nin tavrını sorguladı.

ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planının Ukrayna heyetleriyle iki kez masaya yatırılmasına rağmen, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin planı okumadığı yönündeki beyanları şaşkınlık oluşturdu ve siyasi çevrelerde "ABD-Ukrayna ilişkileri krize mi giriyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Trump, Kennedy Center'da katıldığı etkinlikte, kırmızı halıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik ABD'nin önerdiği planı henüz okumadığını belirten Trump, bu nedenle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Trump, Ukrayna halkının ve Rusya'nın planı "beğendiğini" savunarak, "Zelenskiy'in bu konuda bir sorununun olmadığından emin değilim." dedi.

"TARİFELER SAYESİNDE 8 SAVAŞ BİTİRDİM"

Mevcut tarife sistemiyle "daha çok ulusal güvenlik" sağlandığını ve ABD Başkanı'nın "daha etkili ve hızlı hareket edebildiğini" savunan Trump, "Büyük oranda ticaret ya da tarifeler sayesinde 8 savaş bitirdim." ifadesini kullandı.

Trump, diğer tarife yöntemlerinin aynı oranda ulusal güvenlik sağlayamayacağını ve tarife uygulanan ülkelerin bu konuda "şikayetinin bulunmadığını" savundu.

ABD Başkanı, Kanada ve Meksika ile ticaret konusunda da verimli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Trump, daha önce Kanada ile durdurduğu ticaret görüşmelerini yeniden başlatıp başlatmayacağına ilişkin soru üzerine, "Göreceğiz. Sorun şu ki Kanada, ihtiyacımız olan çünkü bizim de ürettiğimiz birçok şey üretiyor ancak bunu halledeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Ukrayna heyetleri, 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Heyetler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında 30 Kasım'da da Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

