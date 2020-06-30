  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ülkenin hükümeti duyurdu: BAE el koydu

Yemen Enformasyon Bakanı Yardımcısı Muhammed Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Yemen yönetiminin Rusya'da bastırdığı paralara el koymakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:03:00 -
Ülkenin hükümeti duyurdu: BAE el koydu

Yemen Enformasyon Bakanı Yardımcısı Muhammed Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Yemen yönetiminin Rusya'da bastırdığı paralara el koymakla suçladı.

Kayzan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Hadramevt'e bağlı El-Mukella kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı'ndaki BAE güçlerinin, Mukella kentine saldırdığını belirtti.

BAE güçlerinin, Rusya'da basılan paraların bulunduğu 5 konteynere el koyduğunu aktaran Kayzan, buradaki meblağa ilişkin ise bilgi vermedi.

BAE yetkililerinden ise suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin yerli para birimi Yemen riyali, yıllardır Rusya'da basılıyor ve deniz yoluyla Yemen'e ulaştırılıyor.

BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlıları 27 Haziran Cumartesi günü Mukella kentinde gösteri düzenlemiş ve bu banknotlara el konulmasını, Yemen hükümetinin banknotları kullanmasına izin verilmemesini istemişti.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı