Ülkenin Başbakanı'ndan Türkiye mesajı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı kabul etti. Tiflis'te hükümet binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye'ye teşekkür

Başbakan Garibaşvili'nin Büyükelçi Yazgan'a Gürcistan'ın devam eden NATO ile entegrasyonu süreci, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için teşekkür ettiği bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan, diplomata (Yazgan), Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Avrupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyonu konularında verdiği güçlü destek için teşekkür etti" bilgisi verildi.

Görüşmede ayrıca her iki ülkenin pandemi ile mücadelesinde iş birliği konuları da değerlendirildi.

Açıklamada, "Görüşme sırasında ekonomik iş birliği konuları ele alındı. Ortak bölgesel projelerinin Gürcistan ile Türkiye arasında etkili stratejik ortaklığın sürdürülebilir kalkınmanın ve güvenilir iş birliğinin açık bir örneği olduğu kaydedildi" vurgusu yapıldı.