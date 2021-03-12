  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ülkenin Başbakanı'ndan Türkiye mesajı
Siyaset

Ülkenin Başbakanı'ndan Türkiye mesajı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ve NATO ile entegrasyonu sürecine güçlü desteğini sürdüren Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:32:00 -
Ülkenin Başbakanı'ndan Türkiye mesajı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı kabul etti. Tiflis'te hükümet binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye'ye teşekkür

Başbakan Garibaşvili'nin Büyükelçi Yazgan'a Gürcistan'ın devam eden NATO ile entegrasyonu süreci, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için teşekkür ettiği bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan, diplomata (Yazgan), Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Avrupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyonu konularında verdiği güçlü destek için teşekkür etti" bilgisi verildi.

Görüşmede ayrıca her iki ülkenin pandemi ile mücadelesinde iş birliği konuları da değerlendirildi.

Açıklamada, "Görüşme sırasında ekonomik iş birliği konuları ele alındı. Ortak bölgesel projelerinin Gürcistan ile Türkiye arasında etkili stratejik ortaklığın sürdürülebilir kalkınmanın ve güvenilir iş birliğinin açık bir örneği olduğu kaydedildi" vurgusu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD engel olmuştu... İsmail Demir'den ATAK helikopteri açıklaması
Teknoloji

ABD engel olmuştu... İsmail Demir'den ATAK helikopteri açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Pakistan’a satılması planlanan T129 ATAK helikopterleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulun..
Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye'ye destek vermeye hazırız
Dünya

Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye'ye destek vermeye hazırız

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Türkiye'nin İnsan Hakları Eylem Planı'na destek vermeye hazır olduklarını söyledi..
Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak
Siyaset

Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren ekonomiye ilişkin yeni paketi Cumhurbaşkanı R..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay