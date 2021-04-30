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Ekonomi Ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz
Ekonomi

Ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını Mersin ile Adana’ya doğru uzatacaklarına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:26:00 -
Ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz

Karaismailoğlu, “Master Planı çerçevesinde ülkemizin bütün noktalarını demir ağlarla öreceğiz” dedi. Ankara Tren Garı‘nda konuşan Karaismailoğlu, ayrıca “Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında yüzde 47‘ye çıkartıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında yüzde 60 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulabilmesi bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

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