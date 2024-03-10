Ülkemizi tercih ediyorlar! Türkiye’ye 3.3 trilyon dolarlık müthiş fırsat

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesi kapsamında 3,3 trilyon dolarlık projenin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Muhataplarımız bize, 'Dünyanın birçok yerinden inşaat firmalarına ihtiyacımız var. Bu anlamda, en önemli partnerimiz olarak Türk firmalarını tercih ederiz.' diyorlar. Çünkü, Türk müteahhitlik sektörü dünyanın birçok ülkesinde çok başarılı işlere imza atıyor." dedi.

Geçen hafta başı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen MÜSİAD Türk İhraç Ürünleri Fuarı'yla başlayan 27. Uluslararası İş Forumu (IBF), bugün Medine'de yapılacak ikili iş görüşmeleriyle devam ediyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, AA muhabirine, Uluslararası İş Forumu'nun, MÜSİAD olarak en fazla önem verdiklerini, üzerinde en çok durdukları organizasyonların başında geldiğini söyledi.

Müslüman iş insanları arasında "global bir iş ağı" kurma fikrinden yola çıkan platformun toplam 25 ülkeden 42 iş insanı derneğini bir araya getirdiğini ifade eden Asmalı, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen IBF'ye Türkiye'den 300 civarı iş insanıyla geldiklerini kaydetti.

Bu yılki 27. IBF'nin 3 Mart'ta Riyad'da başladığını anımsatan Asmalı, "Riyad'ın ardından Cidde'de, Cidde Ticaret Odası işbirliğiyle programlar yaptık. Daha sonra Mekke'ye geçildi. Bugün ve yarın Medine'de yapılacak ikili iş görüşmeleri ve panellerle zirve sona erecek. Böylece, 27. IBF kapsamında Ekonomik Forum Zirvesi, B2B görüşmeler, fuar ve ticaret odaları ile buluşmalar gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

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"Vizyon 2030 projeleri kapsamında çok büyük yatırımlar planlıyorlar"

Mahmut Asmalı, özellikle son iki yıldır, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin belirgin şekilde artış kaydettiğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2023 itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaşarak, son 8 yılın en yüksek rakamına çıktığını vurguladı.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'na büyük önem verdiklerini belirten Asmalı, şöyle devam etti:

"Vizyon 2030 projeleri kapsamında çok büyük yatırımlar planlıyorlar. Akabinde, Suudi Arabistan Dünya EXPO'ya, 2034'te de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla 10 yıl boyunca burada, başta inşaat olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerde çok büyük yatırımlar olacak. 3,3 trilyon dolardan bahsediliyor. Bunun yaklaşık 1,6 trilyon doları, inşaat sektörüne, alt ve üst yapıya yönelik olacak. Dolayısıyla diyorlar ki 'Bizim bütün buradaki inşaat şirketlerini bir araya getirsek, mümkün değil bu projeleri yetiştiremeyiz. Mutlaka, dünyanın birçok yerinden inşaat firmalarına ihtiyacımız var. Bu anlamda, en önemli partnerimiz olarak Türk firmalarını tercih ederiz.' diyorlar. Çünkü, Türk müteahhitlik sektörü dünyanın birçok ülkesinde çok başarılı işlere imza atıyor."

"Türkiye diğer ülkelere göre bir adım önde"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Suudi Arabistan'ın, merkezini Riyad'a taşıyan firmalara ciddi üretim destekleri verdiğini ifade ederek, "Sadece inşaatta değil, turizmden sağlığa, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çok büyük yatırım fırsatları var." dedi.

Suudi Arabistan'ın kaynak yönetimi açısından projeksiyon değiştirdiğini, turizmin bu nedenle büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Asmalı, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan bizim dostumuz, kardeşimiz, gönül bağımızın olduğu Mekke ve Medine'nin olduğu yer. Biz Türk iş adamları olarak niye burada iş yapmayalım? Birçok açıdan avantajımız var. İki ülke devlet başkanları arasındaki ilişkinin çok iyi bir seviyeye gelmesi, biz iş adamlarının da önünü çok açıyor. Bu fırsatlar her zaman ele geçmez. Hakikaten tarihi bir fırsat dönemi var burada. Dolayısıyla çok büyük atılımların olduğu günlerin arifesindeyiz."

Asmalı, iki ülkenin stratejik hedeflerinin orta vadede 10 milyar dolarlık, uzun vadede 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin Suudi Arabistan'da, gerek üretim kapasitesi gerek yetişmiş insan gücü gerekse de stratejik konumu ve kültürel bağlarıyla diğer ülkelere göre bir adım öne çıktığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da da girişimcilik faaliyetleri ve yatırım fırsatlarının oldukça çeşitli ve potansiyel yatırımcılar için oldukça ilgi çekici olduğunu dile getiren Asmalı, kendilerinin de fırsatları değerlendirmek ve karşılıklı ticareti en optimum seviyeye çıkarmak arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.