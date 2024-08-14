Ülkemizde de satış rekorları kıran Chery TIGGO 7 ve TIGGO 8 Paris’ten Nice’e uzanan kültür yolculuğuna çıktı!

Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, iki lider SUV modeli TIGGO 7 ve TIGGO 8 ile Fransa’nın güneyinde benzersiz bir tanıtım yolculuğuna çıktı. Sanat ve modanın başkenti olan Paris'ten başlayıp tabloyu andıran şehir Nice'de sona eren bu yolculuk, araçların olağanüstü performansını gösterirken, aynı zamanda önemli bir kültürel etkileşim ve marka deneyimi etkinliğine dönüştü.

Sanat ve modanın başkentinden yola çıktı!

Zengin sanat ve moda mirasıyla tanınan Paris, bu görkemli yolculuğun başlangıç noktası oldu. Özel olarak donatılmış TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri görücüye çıktı ve çok sayıda izleyicinin dikkatini üzerine topladı. Her iki model de bu yolculukta şık tasarımları ve etkileyici görünüşleri ile katılımcılarda büyük etki bıraktı. Chery’nin TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri, olağanüstü sürüş deneyimlerini yol boyunca sergilemek üzere Paris'ten Nice şehrine hareket etti. SUV modeller, yolculuk boyunca üst düzey güçleriyle farklı yol koşullarına kolayca meydan okuyarak üstün performanslarını kanıtladılar. Modellerin kusursuz vites geçişleri ve hızlı tepki verme kabiliyetleri, Chery'nin ileri teknolojisi ile olağanüstü kalitesini ön plana çıkararak keyifli bir sürüş deneyimi sağladı. Her hızlanma ve dönüş, kullanıcılara sürüş keyfi ve teknolojik mükemmelliğin enfes karışımını sunarak güven ve kusursuzluk hissiyatı verdi. Ayrıca, araçların kapsamlı akıllı bağlantı özellikleri yolculuğa daha da fazla heyecan getirdi.

Kullanıcılara doğrudan deneyimleme imkanı sunuldu

Chery TIGGO 7 ve TIGGO 8, yolculuk boyunca çeşitli sergiler ve interaktif etkinliklerde boy gösterdi. Her ayrıntısına kadar planlanan bu etkinlikler, kullanıcıların TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerine ilişkin bilgisini ve beğenisini artırdı. Chery, kullanıcılara çevrimdışı etkileşimlerle Chery modellerinin benzersiz cazibesini ve ileri teknolojisini doğrudan deneyimleyebilme ve daha iyi tanıyacakları ürünleriyle ilişkilerini geliştirebilme imkanı sağlıyor.



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Nice’de biten yolculuk, izleyicileri etkiledi!

Yolculuk sonunda Chery TIGGO 7 ile TIGGO 8 modelleri Nice'e ulaştı. Nice'in çarpıcı manzarasında TIGGO 7 ve TIGGO 8'in şık tasarımıyla yarattığı mükemmel uyum törene benzersiz bir dokunuş kattı. Bu yolculuk, Chery’nin SUV modellerinin olağanüstü performansının kapsamlı bir gösterisi olmakla beraber sürükleyici bir kültürel deneyim oldu. Her katılımcı, etkinlikte Chery'nin benzersiz cazibesini, Nice'in unutulmaz doğal güzelliklerini ve sanatsal ambiyansını hissetti. Paris'ten Nice'e uzanan bu yolculuk sadece bir araç tanıtımı değil, aynı zamanda Chery markasının imajını izleyicilerin kalplerinin derinliklerine işleyen bir kültür etkileşimi oldu. TIGGO 7 ve TIGGO 8'in Güney Fransa'daki tanıtım turu, görkemli bir otomobil gösterisinden de öte Chery’nin olağanüstü performansı ile şık tasarımının küresel bir kanıtı oldu. Chery markası, geleceğe dönük yüzüyle dünyaya inovasyon ruhunu ve olağanüstü kalitesini sürekli göstermek adına daha heyecan verici ürünler sunmak için hazırlıklarına devam ediyor.