Ülkemiz şer ittifakının hedefinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler işlenebilir’ diyerek işaret fişeğini yaktığı, 10 Haçlı Batı ülkesinin terör tutuklusu Osman Kavala üzerinden tırmandırdığı milli iradeye yönelik kirli operasyon, şimdi de OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üzerinden yürütülüyor.

Gri listedeki tehdidi

Darbelere aktif destek veren, terör örgütlerini finanse eden Haçlı Batı ülkeleri, Mali Eylem Görev Gücü’nin 21 Ekim’deki toplantısında, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle dört koldan mücadele eden ve bu uğurda binlerce şehitler veren Türkiye’yi, “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yetersiz kaldığı” iddiasıyla gri listeye aldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar özel açıklamalarda bulundu.



Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler olacak’ açıklamasından sonra birden bire ülkemize yurtdışı kaynaklı operasyonlar yağmur gibi yağmaya başladı. ABD, İngiltere ve Fransa gibi birçok ülkenin teröre verdiği destek ortada. ABD, terör örgütüne yaklaşık 100 milyar dolarlık silah yardımında bulundu. Fransa, Lafarge şirketi üzerinden teröre destek verdi, kadın teröristleri Elysee Sarayı’nda ağırladı. Almanya, Türk askerlerine karşı kullanılması için özel fabrika kurarak PKK’ya verdi.

Operasyonun parçası

Avrupa’da böyle korkunç bir terör seviciliği varken, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi gri listeye alması ülkemize yönelik kirli operasyonun bir parçasıdır. Ülkemizi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmayı amaçlıyorlar. Yabancı sermaye çıkışı olacağı gibi girişler de azalacak. FATF’ın yaptığı tamamen Türkiye ekonomisine ve itibarına yapılmış alçakça bir operasyondur.”



Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Sarı da, şunları söyledi: “Türkiye’ye karşı uluslararası bir kumpas organize ediliyor. Türkiye’yi gri listeye almak, terörün yanında göstermek çabaları, 10 büyükelçinin kendisine vazife verilmişçesine yaptıkları açıklama, güçlü bir Türkiye istemeyenlerin ülkemizi güçsüzleştirmek için harekete geçtiğini gösteriyor.

Asıl sorun muhalefet

Burada asıl problem Kılıçdaroğlu ve muhalefetin, operasyonun Türkiye’nin geleceğine yönelik bir baltalama girişimi olduğunu görmemesinde yatıyor. Kılıçdaroğlu ve CHP tam anlamıyla yıkıcı bir siyaset yolu izliyor. Cumhurbaşkanımızı devlet başkanlığından edecek her türlü yol, yöntem ve ilişki ağlarını kullanmakta bir sakınca görmüyorlar. Kazanmak için her türlü yolu meşru gören bir anlayış milletimizin faydasına değil. Muhalefetin, Türkiye’nin düşmanlarıyla, onların sözleri, eylemleriyle aynı paydada buluşan siyaset bir izlemesi ülkemizin geleceği açısından da ciddi endişe verici bir durum.”