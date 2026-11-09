Ülkemiz şehirleriyle güçlü ve iddialı

Buğra Kardan

Dünyanın parlayan yıldızı Türkiye, her alanda ilerliyor. Bölgede devam eden savaşlara, çatışmalara rağmen hem ekonomik hem siyasi hem de diplomatik gücünü koruyan ülkenin küresel organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptığı gerçek. Kongre, fuar turizminde oluşan büyük tecrübenin Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31’de de net biçimde görüleceği hakikat.

COP31’DE TARİHİ HEDEFLER

Sıfır atık, su ve gıda güvenliği, temiz enerji, yeşil sanayileşme dahil pek çok konunun masaya yatırılacağı organizasyondan önemli kararlar çıkması bekleniyor. Bu kararların dünyayı 2035’e kadar yüzde 25 enerji yoğunluğu azaltımı, yüzde 35 elektrifikasyon hedefine götüreceği öngörülüyor.

ANADOLU’NUN YÜKSELİŞİ

Enerji ve taşıma dahil onlarca sektörün ilgisini çeken COP31’den alnının akıyla çıkacağına inanılan Türkiye’nin kongre, fuar turizminde gelecek yıllarda daha büyük atılım yapacağından ise kuşku duyulmuyor. Zira kongre turizminde İstanbul’u daha iddialı hâle getirmek için gerekli her adım atılıyor. Mega şehri ilk 10’a sokmanın Viyana ve Lizbon’la yarıştırmanın önünde ise engel bulunmuyor. Yabancı yatırımcıları cezbeden İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) de güveniliyor. Yatırımcılara avantajlı vergi oranları sunan merkeze dünyadan ve bölgeden daha çok giriş olacağı, İslâmi sermayenin daha çok çekileceği düşünülüyor. İFM’den ümitli olunup orta vadede ekonominin iç ve dış şoklara karşı daha dayanıklı hâle gelmesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

Nitekim ülkenin kalkınması hızlanıyor. Anadolu illeri, metropollerden geri kalmıyor ve topyekûn gelişiyor. Üretime, ihracata, yatırıma ivme katan bu illerde refah seviyesi yükseliyor.

Tarımda, sanayide, ticarette, turizmde, kültürde, eğitimde, sanatta Türkiye’yi iyi bir noktaya taşıyan şehirleri maddi anlamda atağa kaldıracak hamleler yapılıyor. Bu hamleler işe yarıyor. Anadolu, milli gelirden daha çok pay alıyor.

Kalkınmada ve refahta geri kalan iller ise unutulmuyor. 6 Şubat depremlerinden zarar gören 11 şehrin yeniden inşası için tüm imkânlar seferber ediliyor. Ki afet mağdurlarına yardımlar sürüyor, yerle bir olan bölgelerde konut üretimi serileşiyor. Biz de depremlerin tahribatlarını bir bir gideren iktidarı takdirle izliyoruz. Ülkenin tamamının imarından, ihyasından, kalkınmasından mutluluk duyuyoruz.

Bu anlayışla illerde görülen ilerlemeleri, devreye alınan mega yatırımları ve projeleri okurlarımızla paylaşıyoruz. Marka Şehirler adlı ekimizde de her bir bölgenin öne çıkan yönlerine yer veriyoruz. Marka yerlerin sesi oluyoruz.

Hem icraatları hem de yeni dönemde atılması gereken adımlara değiniyoruz. Hükümet ve yerel yönetimlerce yürütülen projelere dikkat çekiyoruz. Ülkenin önde gelen illerinin, beldelerinin

l Ekonomik, l Sosyal, l Eğitsel, l Sanatsal, l Kültürel, l Turistik, l Teknolojik, l Sınai, l Tarımsal, l Ekolojik yönlerini ele alıyoruz.

Yerel yönetimlerce yürütülen çalışmaları, ortaya koyulan eserleri anlatacağımız bu ekimizi keyifle okumanızı diliyoruz.