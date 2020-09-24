Ülkelerin devlet başkanları resmen açıkladı! Kötü haberler peş peşe geliyor

Çin'in Wuhan kentinde Kasım 2019'da dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs vaka sayılarını arttırarak can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 120 bini gördü. Ölü sayısı 982 bini geçerken, iyileşen sayısı ise 23 milyon 700 bini aştı.

Bazı ülkelerin devlet başkanları, yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 91 bin 149'a yükseldiğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 732 bin 518'e çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı da verileri yayınladı. Koronavirüse ilişkin verileri açıklayan Brezilya, ‘ölüm sayısı 138 bin 977'ye, vaka sayısı da 33 bin 281 artarak 4 milyon 624 bin 885'e yükseldi’ dedi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, can kaybı 601 artarak 74 bin 949'a ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi de koronavirüs verilerini yayınladı.

Vaka sayısı 1 milyon 128 bin 836'ya ulaşırken, ölü sayısı 19 bin 948’e, iyileşen sayısı 6 bin 130 artarak 929 bin 829'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 15 olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB), ikinci dalga tam anlamıyla başlamadan önce, ülkelere daha sıkı önlemler alması için çağrı yaptı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıkladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, televizyonda ülkesine seslenerek salgında ikinci dalganın başladığını duyurdu. Justin Trudeau, ‘’ekim ayında ve kışın olacağımız yeri değiştirebiliriz. Büyük olasılıkla Şükran Günü'nde bir araya gelemeyeceğiz. Öte yandan, Noel'de şansımızı deneyebiliriz. Birlikte ikinci dalgayı kontrol altına almaya gücümüz var" diye konuştu.

Trudeau, salgın sırasında ekonomiyi ve Kanadalıları "ne pahasına olursa olsun" destekleyeceklerini kaydetti. Kanada'da Kovid-19 nedeniyle 9 bin 243 kişi yaşamını yitirdi.

Boris Johnson’dan açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hasan Ruhani’den açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkedeki salgında yeni dalgalarla karşılaşılması halinde kısıtlamalara başvuracaklarını söyledi. Ruhani, şehirlerarası seyahatlar, metro seferleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun ve sağlık talimatlarına riayet edilmemesinin virüsün yayılma hızını artırdığını belirterek, tekrarlanan uyarılara rağmen kurallara uymayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan kişilerin cezalandırılması talimatı verdi.