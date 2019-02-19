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Ülkedeki radyolar Vakitan'ın emrine geçti

Afrika'da yaklaşan seçimler öncesi etkinliğini arttırmak isteyen Hristiyan dünyası bölgeye misyonerler gönderirken bir yandan medya faaliyetlerini devam ettiriyor. Son olarak Angola'da Avrupa'nın desteği ile ulusal radyo'yu hakimiyetine alan Vatikan'a bağlı kliseler 24 saat propaganda yayınına başladı.

19 Şubat 2019 Salı 13:40
Ülkedeki radyolar Vakitan'ın emrine geçti

Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan Angola son günlerde Avrupa ve Vatikan'ın kıskacına girdi. Ülkede yaklaşan seçimler ve Müslümanlığın hızla artışı sonrası Klise harekete geçerek daha önce yarı aktif olan Radyo Ecclesia'yı devreye sokmak için “Gazetecinin Sesi” projesi başlattı.

Vatikan bu yolla Radyo Ecclesia'ya fon sağlayarak Angola'nın tüm bölgelerine yayın yapacak. Yayınlarda ise Avrupa ve Hristiyanlık propagandası yapılacak.

Radyo'nun bu haftaki konuşma programında Angoralı Piskoposlar Radyo Ecclesia projesi ile birlikte Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Angola'nın Sosyal İletişim Devlet Sekreteri Celso Malavoloneke, girişimin yanı sıra Avrupa Birliği ile Radyo Ecclesia arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasını övdü.

Avrupa Birliği'nin Angola Heyeti adına konuşan Raquel Luz ise “Gazetecinin Sesi” projesinin, sivil toplum örgütlerini içeren demokrasinin ve temel hakların desteklenmesini destekleme amaçlı olduğunu söyledi.

Ulusal Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Teixeira Cândido, girişimin temel özgürlüklerin geliştirilmesindeki önemini de vurguladı. Bu, amaçlarını ve ihtiyaçlarını dile getirebilecekleri topluluk telsizlerini başlatmak isteyen topluluklara destek vereceğini ifade etti.

Son olarak, Radyo Ecclesia Direktörü Peder Maurício Camuto, bir bakıma Avrupa Birliği'ne destek için teşekkür etti ve girişimin Katolik Yayıncı faaliyetlerini pekiştirmeye yardımcı olacağını vurguladı.

Kaynak: Radio Ecclesia staff

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:40
  1. VATİKAN
  2. RADYO
  3. KİLİSE

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