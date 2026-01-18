'Ülkedeki fitnenin arkasında Trump var'

İranlı yetkililer İsrail ve Amerika'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için müdahalede bulunmakla suçluyor.

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı protestolar sırasında can kayıplarına, hasara ve İranlıların itibarsızlaştırılmasına neden olmakla suçladı.

Hamaney Cumartesi günü yaptığı bir konuşmada “ABD başkanını, ülkede neden olduğu can ve mal kayıpları nedeniyle bir suçlu olarak görüyoruz” dedi.

Hamaney, Trump'ın “İran halkına yönelik suçlama ve iftiraları” olarak nitelendirdiği açıklamalarını da eleştirdi.

"Binlerce kişiyi öldürdüler"

Ali Hamaney, “İran'a yönelik son kışkırtma farklıydı çünkü ABD Başkanı bizzat işin içindeydi” dedi ve ekledi:

“Ülkedeki son fitnenin arkasında Trump var. İsrail ve Amerika ile ilişkili olanlar protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce kişiyi öldürdüler”

Hamaney, yetkililerin kendisine, “ülkenin bir savaşa sürüklenmesine ve suçluların cezasız kalmasına izin vermeyecekleri" sözünü verdiğini de ifade etti.

Ekonomik durumun ise kötü olduğunu kabul eden Hamaney, vatandaşların gerçek zorluklarla karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçtiğimiz Çarşamba akşamı verdiği bir mülakatta tutuklanan protestoculara karşı herhangi bir idamın gerçekleştirilmeyeceğini ifade etmişti.

28 Aralık'tan bu yana İran, kötüleşen ekonomik ve yaşam koşullarına karşı yaygın protestolara sahne oldu ve bu protestolar daha sonra mevcut rejime karşı siyasi gösterilere dönüştü.

İranlı yetkililer İsrail ve Amerika'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için müdahalede bulunmakla suçluyor.

Kaynak: Mepa News