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Ülkede veba paniği! Çiftlikler karantinaya alındı

Çin'in Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede iki farklı bölgesindeki domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgını tespit edilirken, çiftlikler karantinaya alındı.

24 Şubat 2019 Pazar 15:19
Ülkede veba paniği! Çiftlikler karantinaya alındı

Çin'in iki farklı bölgesindeki domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgını tespit edildi.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, biri Hıbey eyaletinin Baoding kentine bağlı Şühui bölgesinde 5 bin 600, diğeri İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki bir çiftlikte 222 domuzda Afrika domuz vebası salgını belirlendi.

Geçen yıl 600 bin hayvan itlaf edilmişti

İç Moğolistan'daki çiftlikte 222 hayvandan 210'u hastalık nedeniyle telef oldu. Şühui'deki çiftlikte kaç domuzun vebadan öldüğüne ilişkin bilgi verilmezken, iki bölgedeki çiftlikler karantinaya alındı. Salgından etkilenen hayvanlar da itlaf edildi.

Çin'de, geçen hafta, ürünlerinde domuz vebası bulunduğu şüphesiyle 11 gıda firmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Firmalar, söz konusu olay üzerine ürünlerini piyasadan çektiklerini açıklamıştı.  

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada, 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.  Ülkede ilk vaka geçen yıl ağustos ayında görülmüştü. İlkinden bu yana yüzden fazla salgın vakası tespit edildi.

Avrupa'da da görülmüştü

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. 

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara geçmiyor. 

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:19
  1. Çin
  2. Afrika domuz vebası
  3. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
  4. Hıbey
  5. İç Moğolistan Özerk Bölgesi
  6. İç Moğolistan
  7. Gürcistan
  8. Ukrayna
  9. Polonya
  10. Çekya
  11. domuz vebası
  12. domuz

YORUM YAZ

  • alifuatalifuat50 dk önce
    insanlara geçmiyorsa niye imha ediyorlar bilinçli haber yapın.

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