Ülkede üst düzey isim trafik kazasında hayatını kaybetti Bangladeş'te bir otobüsün şarampolden devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerden birinin ülkenin önde gelen bankalarından birinde üst düzey bir yetkili olduğu belirtildi.

Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde bir otobüsün kontrol çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Dhaka Tribune'ün haberine göre, Gopalganj emniyet yetkililerinden Sirajul Islam, Kotalipara bölgesi istikametindeki otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak şarampole düştüğünü söyledi. 7 kişinin durumu ağır Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Islam, yaralanan 20 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin, ülkenin önde gelen bankalarından birinin üst düzey yetkilisi olduğu kaydedildi.

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