0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ülkede silahlı saldırı şoku: 15 ölü

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:00
Ülkede silahlı saldırı şoku: 15 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Nasarawa Eyalet Polis Sözcüsü Umar Shehu Nadada, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Numa köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

15 ölü 14 kişi yaralı

Nadada, "Köyde düzenlenen bir etkinlik sırasında silahlı kişiler saldırdı. Saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Nadada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle hükümet, Zamfara, Kebbi, Katsina, Niger ve Sokoto eyaletlerinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:00
  1. Hükümet
  2. Nijerya
  3. Afrika
  4. Polis
  5. Umar Shehu Nadada
  6. Nasarawa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halka hizmeti istişare ile yapacak
    1. Halka hizmeti istişare ile yapacak
    2. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2..
    3. Sultangazi'ye nefes aldıran düzenleme
    4. Göksel Gümüşdağ, ateş püskürdü:..
    5. BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden..
    6. Notre Dame Katedrali nerede? | Notre..
    7. Başkan İlhan Ocaklı ''Bismillah'' dedi
    8. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar..
    9. Brezilya'da çöken iki bina
    10. Atletizm: Boston Maratonu
    11. Uçak yolculuğunda internet pahalıya..
    12. Fransa'daki Notre Dame Katedrali neden..
    13. Meram Belediyesporlu Kick Boksçulardan..
    14. İDO'dan "sefer değişikliği" duyurusu
    15. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
    16. Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim..
    17. Gaziantep'te ustalık dönemi resmen..
    18. Darüşşafaka Sınavı 26 Mayıs'ta
    19. Trablus'taki güvenlik önemleri en üst..
    20. GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame..
    21. YSK'dan flaş 'Maltepe' uyarısı!
    22. 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve..
    23. "Artık sadece pazar değil ortak olmak..
    24. Türkiye'den ABD'ye uyarı: Geri teper
    25. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    26. Avrupa'da askeri hareketlilik!..
    27. Yanan Notre Dame Katedrali’nin kulesi..
    28. Başkentte motorize ekip kaza yaptı: 1..
    29. Fransa'da üç caminin duvarına İslam..
    30. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk..
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı