Ülkede silahlı saldırı şoku: 15 ölü Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Nasarawa Eyalet Polis Sözcüsü Umar Shehu Nadada, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Numa köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi. 15 ölü 14 kişi yaralı Nadada, "Köyde düzenlenen bir etkinlik sırasında silahlı kişiler saldırdı. Saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı." dedi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Nadada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Ülkede son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle hükümet, Zamfara, Kebbi, Katsina, Niger ve Sokoto eyaletlerinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.