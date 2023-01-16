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Dünya Ülkede şiddetli deprem! Halk sokaklara döküldü
Dünya

Ülkede şiddetli deprem! Halk sokaklara döküldü

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla panikleyen halk sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 02:27:00 - 2023-01-16 02:27:48
Ülkede şiddetli deprem! Halk sokaklara döküldü

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil Acil Durumlar için Ulusal Operasyon Merkezi ile Arnavutluk Yer Bilimleri Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssünün Debre iline bağlı Klos'un 3 kilometre güneyinde olduğu kaydedildi.

Bazı binalarsa hafif hasar oluştu

Depremin ülke genelinde farklı bölgelerde hissedildiği belirtilen açıklamada, Klos'ta bazı binalarda hafif hasarların oluştuğu vurgulandı.

Klos ve depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşların panikten dolayı açık alanlara yöneldiği ifade edildi.

Açıklamada, Sivil Savunmanın tüm yapılarının hazır olduğu ve ülkedeki tüm belediyelerle iletişim halinde bulunduğu belirtildi.

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