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Dünya Ülkede kriz tırmanıyor! Protestocular ile polis çatıştı
Dünya

Ülkede kriz tırmanıyor! Protestocular ile polis çatıştı

Ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da gerginlik devam ediyor. Başkent Beyrut’taki Merkez Bankası önünde toplanan protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 00:19:00 - 2022-01-13 00:24:35

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Merkez Bankası önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hükümet karşıtı protestocular, Lübnan Merkez Bankası önünde bir araya geldi. Protestocular, “yolsuzluk, suç ve yoksullaşma sistemine hayır” sloganları ve ellerindeki pankartlarla gösteri gerçekleştirdi.

Ekipler caddeyi trafiğe kapattı

Olay yerine gelen Lübnan ordusu ve çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemlerini artırarak ilçenin El Hamra Caddesi’ni trafiğe kapattı. Oturma eylemi sırasında protestocuların demir parmaklıkları aşmak için Merkez Bankası’nın önündeki demir parmaklıklara tırmanması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Protestoculara gazla müdahale

 

Bölgede tansiyon giderek yükselirken, protestocular çöp konteynerleri ile barikat kurdu. Polis protestoculara gazla müdahalede bulundu.

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