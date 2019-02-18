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Ülkede kızamık alarmı! 136 kişi öldü

Filipinler'de görülen kızamık salgını nedeniyle yıl başından bu yana kadar 136 kişi hayatını kaybetti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:11
Ülkede kızamık alarmı! 136 kişi öldü

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle bu yıl 136 kişinin hayatını kaybettiğini, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 8 bin 400 olduğunu belirtti.

Salgına bağlı ölümlerin en fazla başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde görüldüğünü ifade eden Duque, salgının devam etmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgının ölümcül komplikasyonlarına karşı uyararak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarının yanında ölüme de neden olabiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:11
  1. kızamık
  2. Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque

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