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Ülkede kırmızı alarm! Yarına kadar 1 milyon kişi tahliye edilecek

Japonya’da yoğun yağış beklenen Kyushu Adası’nda Perşembe gününe kadar (yarın) 1 milyon kişinin tahliye edileceği açıklandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:59
Ülkede kırmızı alarm! Yarına kadar 1 milyon kişi tahliye edilecek

Japonya’da yoğun yağış beklentisi sebebiyle yetkililer, Perşembe gününe kadar 1 milyon kişinin tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

​Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya’nın güneyinde bulunan, yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı Kyushu Adası’nda Perşembe gününe kadar şiddetli yağışların beklendiğini ve bölgede toprak kayması ve sel riskinin olduğunu belirtti.

Hükümet yetkililerinin açıklamasında, hafta başında bir kadının heyelan nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca Çarşamba günü yapılan bakanlık toplantısından sonra Japonya Başbakanı Şinzo Abe, acil durum müdahalesine destek için 14 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:59
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  5. ​Japonya Meteoroloji Ajansı
  6. Şinzo Abe

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