  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Ne Tatar’ı kaldı, ne Canbaz’ı... Alayı yakalandı

23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı… Peki bunlar ne olacak?

KAAN için kritik millileştirme: Hedefler yerli sistemle...

Satın alacağı yeni takımı açıkladı! Acun Ilıcalı o futbol kulübünü de alıyor! “Miha Zajc, Hull City’ye gelmedi ama belki buraya gelmek isteyebilir”

Togg'a BR4 zırh

Bakın kimleri suçladı! Sandıktan çıkmayan Koray Aydın bahaneyi buldu

F-35 savaş uçağı raporu... Bir skandal ortaya çıktı! ABD askerlerini tedirgin etti! İşte o imaj yerle bir oldu

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na Hamas tepkisi

Aynı psikoloji! Ha Ekrem ha Şerif Hüseyin

Erkek öğrencilere etek giydirdiler! O ildeki 23 nisan kutlamaları için soruşturma açıldı
Dünya Ülkede kılıçlı saldırgan dehşeti! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Ülkede kılıçlı saldırgan dehşeti! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-04-30 16:07:51 - 2024-04-30 16:07:51

İngiltere’nin kılıçlı bir saldırganın araçla bir eve daldığı ve çevredekilere saldırdığı belirtildi. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişi yaralandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da kılıçlı saldırı paniği yaşandı. Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, Hainault’da yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı ve çevredekilerin bıçaklandığı belirtildi. Londra Ambulans Servisi’nden yapılan açıklamada, olayda 2’si polis en az 5 kişinin ise yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis açıklamasında, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, ön incelemeye göre saldırının terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale eden ekipleri cesaretinden dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı James Cleverly ise olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Dünya

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ruslar yeni terör saldırısını önledi
Ruslar yeni terör saldırısını önledi

Dünya

Ruslar yeni terör saldırısını önledi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında karar çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında karar çıktı

Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında karar çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23