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Dünya Ülkede karışıklık çıktı THY seferleri iptal etti!
Dünya

Ülkede karışıklık çıktı THY seferleri iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan karışıklık nedeniyle yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:53:00 -
Ülkede karışıklık çıktı THY seferleri iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'daki olaylar nedeniyle yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sudan Başbakan Hamduk, darbeyi reddettiği için alıkonarak başka bir yere nakledilmişti.

Sudan'daki karışıklık nedeniyle seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etti.

THY'den açıklama

THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Başbakan Hamduk alıkonuldu

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

 

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