Ülkede İçişleri Bakanı istifa etmişti, sıcak gelişme! Başbakan'ın ofisine saldırdılar

Arnavutluk'ta bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde yapılan gergin protesto gösterilerinde Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisinin (PS) yerel ofisine saldırı gerçekleştirildi.

İşkodra'nın Luigj Gurakuqi meydanında vatandaşların ve sivil toplum aktivistlerinin katılımıyla barışçıl şekilde gencin ölümü ile ilgili adalet arama çağrılarıyla başlayan protesto gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü. PS ofisine katı cisimlerle saldıran çoğu gençlerden oluşan bir grup eylemci, PS ofisini ve ekipmanlarını tahrip etti ve ofis malzemelerini ateşe verdi.

Polis ofise saldıran göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

İçişleri Bakanı istifa etmişti

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı önünde toplanan ve aralarında sivil toplum aktivistlerinin de bulunduğu onlarca kişi, "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atmış, protestocular polise taş ve farklı nesneler fırlatmıştı. Protestoların sürdüğü anda Başbakan Edi Rama, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj'ın istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Başbakan Rama tepki gösterdi

Başbakan Edi Rama, olaylara tepki gösterdi ve "Boko Haram teröristleri çocukları intihar bombacısı olarak kullanıyor, küçükleri kötüye kullanan ilk kişiler değiller. Tarih, çocuklarla ilgili bazı suç olaylarını biliyor ancak Arnavutluk'ta muhalefet siyasetinin maskeli balosunun son sığınağı olarak görünmesi son derece acı verici." dedi.

Ne olmuştu?

25 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra ülkede şiddet eylemlerine de dönüşen ve kurum binaları ile çevrede hasara neden olan protesto gösterileri düzenleniyor.

Başkent Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.

Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.