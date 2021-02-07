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Dünya Ülkede felaket! Çok sayıda helikopter konuşlandırıldı
Dünya

Ülkede felaket! Çok sayıda helikopter konuşlandırıldı

Himalayalar'dan bir buzulun kopması sonucu Hindistan'ın kuzey eyaletlerinde teyakkuza geçildi. Nehirlerde su seviyesinin aşırı yükselmesi sebebiyle Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde sel yaşandı. Binlerce kişi tahliye edilirken, 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:39:00 -
Ülkede felaket! Çok sayıda helikopter konuşlandırıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde buzul kopması sonucu meydana gelen heyelan ve Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerindeki taşma, çok sayıda evin sürüklenmesine, stratejik köprülerin yıkılmasına ve binlerce kişinin tahliyesine neden oldu. Köylüler, selin karşısına çıkan her şeyi önüne kattığını ve sürükleyip götürdüğünü anlattı.

Uttarakhand eyalet yönetimi, çok şiddetle aşağı inen kaya ve sulardan oluşan heyelanla gelen ani sellerde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini bildirdi.

160 işçi kayıp

Sel sebebiyle afet bölgesindeki bir hidroelektrik santralinin baraj inşaatında çalışan yaklaşık 160 işçinin kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgede yüzlerce kişinin mahsur kalmış ve hayatlarının tehlikede olabileceğine dair korkularını ifade etti.

Eyalet yönetimi, ilk etapta cansız bedenine ulaşılan kişilerin sayısının 2'den 10'a çıktığını, 157 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Tünelde zamana karşı yarış

Enerji Bakanlığı, ilkin baraj inşaatındaki bir tünelde 61 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını, ardından buradan 16 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Eriyen buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehirlerinin civarındaki halk tahliye edilirken, önlem olarak Bhagirathi nehrinin akışı durduruldu. Alaknanda, Srinagar, Rishikesh barajları boşaltıldı.

Eyalet başbakanından telefonla bilgi alan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, durumu yakından takip ettiğini açıkladı. Modi, "Hindistan, Uttarakhand'ın yanında, tüm ulus oradakilerin güvenliği için dua ediyor" diye tweetlerken, polis ve askerlerin de katılımıyla çok geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başladı.

Ordu ve polis seferber

İlkin 200-250 Hindistan-Tibet Sınır Polisi, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yönlendirildi. Ardından Hindistan ordusunun yaklaşık 600 askeri ve çok sayıda helikopteri bölgeye konuşlandırıldı.

'Himalaya tsunamisi' 6 bin can almıştı

Küresel ısınmayla iklimi değişen Himalayalar bölgesinde bulunan Uttarakhand, bundan ötürü heyelan ve sellerle birlikte anılan bir eyalet. Haziran 2013'te rekor düzeyde yağmurun yol açtığı sellerde yaklaşık 6 bin kişi ölmüştü.

Evler, binalar, yollar ve köprülerin kaya kütleleri ve çamur altında kaldığı felaket, 'Himalaya tsunamisi' diye anılıyor.

Hükümetin ikazlara rağmen santral inşaatına izin vermesine tepki

Başbakan Modi'nin eski su kaynakları bakanı Uma Bharti, buna rağmen bölgede hidroelektrik santrali inşaatına izin verilmesini eleştirdi:

İktidar partisi BJP'li kadın siyasetçi, tweetinde "Ben bakanken, Himalaya çok hassas bir bölge olduğu için, (dağlardan akan ana nehir olan) Ganga üzerinde enerji santrali inşa edilmemesini talep etmiştim" hatırlatmasını yaptı.

Çevre koruma uzmanları da bölgede santral gibi büyük inşaatların durdurulması çağrısı yaptı.

İklim Değişikliği ile Mücadele Ağı gönüllüsü Ranjan Panda, "Bu eko-hassas bölgede yeni bir felaketin meydana gelmesi, hidroelektrik barajlarının ciddi bir incelemeden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Hükümet artık uzmanların uyarılarına karşı umursamazlığı bırakmalı ve bu kırılgan ekosistemde hidroelektrik projelerle kapsamlı otoyol ağları inşa etmeyi durdurmalıdır" dedi.

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