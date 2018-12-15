Ülkede facia! Cenazeden dönerken cenazeleri çıktı: 20 ölü
Nepal'de cenazeden dönenleri taşıyan kamyonetin dağlık bölgede uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.15 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
Nepal'de cenazeden dönenleri taşıyan kamyonetin dağlık bölgede uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, emniyet görevlisi Tika Sapkota, başkent Katmandu'nun 25 kilometre kuzeybatısındaki Nuwakot bölgesindeki dağlık yolda, kamyonetin uçurumdan nehir kıyısına yuvarlanması sonucu 19 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
500 metre aşağıdaki nehire yuvarlandı
Sapkota, aracın dağlık yoldan yaklaşık 500 metre aşağıdaki Tadi Nehrine yuvarlandığını kaydetti.
Dupcheswor köyünde meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmezken, kamyonetin kasasında yaklaşık 40 kişi bulunduğu tahmin ediliyor.
YORUM YAZ