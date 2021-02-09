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Dünya Ülkede eş zamanlı operasyon! Enselendiler
Dünya

Ülkede eş zamanlı operasyon! Enselendiler

Irak'ın Kerkük, Musul ve Salahaddin kentlerinde terör örgütü DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:04:00 -
Ülkede eş zamanlı operasyon! Enselendiler

Irak'ın Kerkük, Musul ve Salahaddin kentlerinde terör örgütü DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi enselendi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri üç kentte eş zamanlı terör operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu Musul'da 17, Salahaddin'de 2, Kerkük'te 1 kişi yakalandı. Tamamı DAEŞ'li olduğu belirtilen zanlıların, mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

​​​​​​​Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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