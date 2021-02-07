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Dünya Ülkede devlet başkanına suikast ve darbe teşebbüsü iddiası! Gözaltılar var
Dünya

Ülkede devlet başkanına suikast ve darbe teşebbüsü iddiası! Gözaltılar var

Karayip ülkesi Haiti'de aralarında bir Yüksek Mahkeme yargıcı ve Emniyet Müdürünün bulunduğu 20 kişinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:35:00 -
Ülkede devlet başkanına suikast ve darbe teşebbüsü iddiası! Gözaltılar var

Karayip ülkesi Haiti'de aralarında bir Yüksek Mahkeme yargıcı ve Emniyet Müdürünün bulunduğu 20 kişinin Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Devlet Başkanı Moise, ülkenin güneyindeki Jamcel şehrine hareketinden önce Port-au-Prince Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" ve "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" bildirdi.

Olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Moise daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Port-au-Prince Genç Avukatlar Barosu, Yüksek Mahkeme Yargıcı Irvikel Dabresil ile Emniyet Müdürü Antoinette Gauthier'in gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi. Örgüt, Moise hükümetini korku tohumları ekerek muhalefeti sindirmeye çalışmakla suçladı.

Muhalefet adına konuşan avukat Reynold Georges de Yargıç Dabresil'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Onun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Serbest kalana kadar yargı boykotuna gidilmeli." dedi.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını ileri sürerken, muhalefet partileri görevi bu ay içinde bırakması gerektiğini savunuyor.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyor.

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