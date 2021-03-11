Ülkede çevre felaketi! Rus maden şirketine rekor ceza

Dünyanın en büyük nikel, paladyum ve bakır üreticilerinden biri olan madencilik şirketi Norilsk Nickel, Rusya tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açtığı gerekçesiyle verilen cezayı ödediğini bildirdi.

Geçtiğimiz ay benzer bir sebepten dolayı Rus mahkemesi tarafından cezalandırılan ve mahkemeye itiraz etmemeyi tercih eden şirketin depolarından birinde, 2020'nin Mayıs ayında çok yüksek oranda dizel Arktik bölgesinde nehirlere ve göllere sızmıştı.

Şirketin ihmali sonucu Arktik bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısının, onlarca senelik çevresel zarara sebep olacağı düşünülüyor.

Bir Rus yetkili, bahse konu alanın temizlenmesi 100 milyar rubleye mâl olabileceğini ve 5-10 yıl kadarlık bir zaman alabileceğini ifade etti.

Kaynak: star.com.tr