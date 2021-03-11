  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ülkede çevre felaketi! Rus maden şirketine rekor ceza
Dünya

Ülkede çevre felaketi! Rus maden şirketine rekor ceza

Rus madencilik şirketi Nornickel, ülkenin kuzeyindeki nehirlere petrol sızması sebebi ile 2 milyar dolarlık rekor bir ceza ödedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:15:00 -
Ülkede çevre felaketi! Rus maden şirketine rekor ceza

Dünyanın en büyük nikel, paladyum ve bakır üreticilerinden biri olan madencilik şirketi Norilsk Nickel, Rusya tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açtığı gerekçesiyle verilen cezayı ödediğini bildirdi.

Geçtiğimiz ay benzer bir sebepten dolayı Rus mahkemesi tarafından cezalandırılan ve mahkemeye itiraz etmemeyi tercih eden şirketin depolarından birinde, 2020'nin Mayıs ayında çok yüksek oranda dizel Arktik bölgesinde nehirlere ve göllere sızmıştı.

Şirketin ihmali sonucu Arktik bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısının, onlarca senelik çevresel zarara sebep olacağı düşünülüyor.

Bir Rus yetkili, bahse konu alanın temizlenmesi 100 milyar rubleye mâl olabileceğini ve 5-10 yıl kadarlık bir zaman alabileceğini ifade etti.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!
Gündem

Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırm..
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: En son 1853'te olmuştu
Yaşam

Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: En son 1853'te olmuştu

Türkiye günler sonra tekrar yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, iklim değişikliği sebebiyle artık baharı..
Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi
Teknoloji

Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, "10 sen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay