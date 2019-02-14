Ülkede büyük şok! Madende göçük: 23 ölü Güney Afrika ülkesi Zimbabve’de bulunan bir altın ocağında göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 23 işçi hayatını kaybetti.

Aşırı yağışlar yüzünden altın maden ocağındaki duvarın çökmesi üzerine salı gecesi meydana gelen olayda kaçak çalıştığı iddia edilen 23 işçi hayatını kaybetti. Zimbabve’nin başkenti Harare’de bulunan altın madeninde meydana gelen olayda, göçük altında daha fazla sayıda madenci olmasından endişe ediliyor. Yerel Koruma Birimi’nden sorumlu Cecilia Chitiyo kaza ile ilgili olarak göçük altında kalan işçi olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.

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