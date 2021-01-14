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Dünya Ülkede bir ilk gerçekleşti! Tutukladılar
Dünya

Ülkede bir ilk gerçekleşti! Tutukladılar

Tayland’da bir öğrenci, hükümet ve monarşi karşıtı protestolar esnasında Kral Maha Vajiralongkorn’in portresine zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanırken, Kasım ayında yeniden yürürlüğe giren 'Kral’a ihanet' yasası kapsamında tutuklanan ilk protestocu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:06:00 -
Ülkede bir ilk gerçekleşti! Tutukladılar

Tayland’da hükümet, geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı gösterilere katılanları cezalandırmak için “Kral’a ihanet” (les-majeste) yasasını 2 senenin ardından yeniden yürürlüğe sokmuştu. Kraliyet ailesine hakaret etmeyi suç sayan yasa kapsamında ülkede şu ana kadar en az 40 protestocu suçlanırken, en son suçlama ise 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisine yapıldı.

Başkent Bangkok’ta bulunan Thammasat Üniversitesi’nde eğitim gören Sirichai Nathuang, hükümet ve monarşi karşıtı protestolar sırasında Kral Maha Vajiralongkorn’in şehrin neredeyse her yerinde bulunan portrelerinden birine sprey boya ile yazı yazarak zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Nathuang’ın avukatı Noraset Nanongtoom, Kasım ayından bu yana söz konusu yasayı ihlal etmekle suçlanan 40 kişiden hiçbirinin tutuklanmadığını söyledi. Noraset ayrıca, üniversite öğrencisinin “Kral’a ihanet” yasasını ihlalden tutuklanan ilk protestocu olduğunu bildirdi.

Tayland Ceza Kanununun Kral'a ihanet suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıllık hapis cezaları verilebiliyor.

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