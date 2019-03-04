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Ülkede bilanço giderek ağırlaşıyor! 2 ayda 215 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesi Filipinler'de kızamık salgını nedeniyle yılın başından bu yana 215 kişi hayatını kaybetti.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:14
Ülkede bilanço giderek ağırlaşıyor! 2 ayda 215 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de görülen kızamık salgınında yılın başından bu yana 215 kişi hayatını kaybetti.

Philippine Star gazetesinin Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yılbaşından bu yana 215 kişi yaşamını yitirdi ve vaka sayısı 14 bine yaklaştı.

Bakanlık verileri, 1 Ocak'tan bu yana kızamık vakası sayısının 13 bin 723 olduğunu, bunlardan 3 bin 234'ünün Calabarzon bölgesinde, 3 bin 68'inin ise başkent Manila ve çevresinde kaydedildiğini ortaya koydu.

2,4 milyon çocuk risk grubunda

Yetkililer, kızamık vakalarının daha da artmasından endişe ediyor.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay salgın nedeniyle uyarılarda bulunarak ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda yer aldığı ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:14
  1. Filipinler
  2. kızamık salgını
  3. Philippine Star gazetesi
  4. Sağlık Bakanlığı
  5. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

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