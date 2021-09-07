Ülkede başörtüsü yasağı kaldırıldı! Taliban'ın etkisi mi?

Özbekistan'da, Sovyet Rusya döneminden beri devam eden okullarda başörtüsü yasağı kaldırıldı. Eğitim Bakanı, başörtüsünün beyaz veya açık renklerde olması kaydıyla izin vermeyi planladıklarını duyurdu.

Sovyet Rusya'nın etkisindeki Özbekistan'da 1994 yılından bu yana okullarda başörtüsü takmak yasaktı. Özbekistan'da okullarda başörtüsünün serbest bırakıldığı açıklandı.

Beyaz veya açık renklerde başörtüsü serbest

Sovyet döneminde başlayan Müslümanlara ağır baskıların sürdüğü Özbekistan'da başörtüsü yasağının kalkması büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Eğitim Bakanı Şerzod Şermatov yaptığı açıklamada, yetkililerin "Birçok velinin itirazı" üzerine okullarda "başörtüsü takılmasına, beyaz veya açık renklerde olması kaydıyla izin vermeyi planladıklarını" duyurdu.

Başörtüsü kararında Taliban etkisi iddiası

Özbekistan'da son süreçte gerçekleştirilen İslam açılımlarında, güney komşusu Afganistan'da Taliban'ın güç kazanmasının da rol oynadığı yorumları yapılıyor. Özbekistan yönetiminin, halkın Taliban'ın ve bölgedeki Özbek Taliban mensuplarının tesiri altında kalmaması için böyle bir açılım yaptığı ifade ediliyor.

“Vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar” yasası

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede din özgürlüğünü genişleten “vicdan özgürlüğü ve dini kurumlar” yasasını onaylayarak önemi bir açılıma imza atmıştı.