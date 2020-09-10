Ülkede 6 kişiden fazla toplanmak yasaklandı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, son günlerde vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı. Alınan yeni önlemler doğrultusunda ülke genelinde Pazartesi gününden itibaren bazı istisnalar hariç hem kapalı hem de açık mekanlarda 6 kişiden fazla toplanmalar yasaklandı.

Ev, okul, işyeri ve koronavirüse karşı çeşitli önlemler alınarak gerçekleştirilecek düğün ile cenazeler ise bu yasaktan muaf tutuldu.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, istisnalar harici 7 ve daha fazla kişinin toplandığı grupların polis tarafından dağıtılacağı, kurallara uyulmadığı için 100 sterlin para cezası kesileceği, ihlalin tekrarlanması halinde de bu cezanın ikiye katlanacağı belirtildi.

İngiltere'de son 7 günde ortalama yeni vaka sayısı 2 bin 199'a ulaştı. Pazar gününden bu yana toplam 8 bin 396 yeni vaka tespit edildi.