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Dünya Ülkede 6 aydır koronavirüs görünmüyor! Aşıyı komşularına ücretsiz dağıtacaklar
Dünya

Ülkede 6 aydır koronavirüs görünmüyor! Aşıyı komşularına ücretsiz dağıtacaklar

Yaklaşık 6 ay boyunca yeni vakanın görülmediği Yeni Zelanda'da hükümet aşıyı komşularına ve vatandaşlarına ücretsiz dağıtacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:55:00 -
Ülkede 6 aydır koronavirüs görünmüyor! Aşıyı komşularına ücretsiz dağıtacaklar

Wellington hükümeti daha önce ABD menşeili Novavax ve aşı çalışmalarında yüzde 60 başarı yüzdesiyle hayal kırıklığı yaratan İngiliz Oxford-AstraZenica ile anlaştığını duyurmuştu.

Ada ülkelerine aşıyı ücretsiz verecekler

Başbakan Jacinda Ardern, hükümetin yaptığı çalışmalar doğrultusunda isteyen vatandaşların ücretsiz bir şekilde aşı olabileceğini söyledi. Ardern bunun yanında yaklaşık 5 milyon olan ülke nüfusunun yanı sıra söz konusu aşıların komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da ücretsiz temin edileceğini kaydetti.

Ardern, "Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız. " diye konuştu.

4 firmayla anlaştılar

Aşı kampanyası kapsamında Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceutica, Novavax ve Oxford-AstraZenica gibi 4 farklı firmayla anlaşma yapan Yeni Zelanda hükümeti toplamda 18 milyon doza yakın aşı satın alacak.

Aşıların etkili olabilmesi için her bir bireye 2 doz yapılması öngörülüyor. Bu da, 9 milyon kişiye yetecek kadar aşı alındığı anlamına geliyor.

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