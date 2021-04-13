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Dünya Ülke yine kana bulandı! Ölüler var
Dünya

Ülke yine kana bulandı! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:04:00 -
Ülke yine kana bulandı! Ölüler var

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şakin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rızai, militanların, Belh'in Çimtal ilçesine bağlı Serasyab bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 askerin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını açıklayan Rızai, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü vurguladı.

Taliban 11 askerin öldürüldüğünü duyurdu

Görgü tanıkları ise saldırıda 10 askerin öldüğünü, 5 askerin de militanların eline esir düştüğünü öne sürdü. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 askerin öldürüldüğü iddia edildi. Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan da havaların ısınmasıyla saldırılar devam ediyor.

Barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı. Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Görüşmeler Türkiye'de devam edecek

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor. Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu. Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

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