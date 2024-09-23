Ülke teksas'a döndü! Kemalist rejim suç makineleri üretiyor!

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit, bir polis memurunu vurarak öldürdü. Kemalist rejimin laik kanunlarıyla memleket suç makineleriyle dolup taştı. İslam hukuku ile adalet tesis edilmediği sürece millet koyun, suçlununsa kasap olduğu toplum düzeni sürer gider.

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken polisin silahını ele geçirip ateş açarak bir polis memurunu vurarak öldürdü.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan aranan Geçit, polisin motosiklet hırsızlığı operasyonu sırasında yakalandı. Ancak gözaltına alınmak istendiği sırada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ayrıca, diğer polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Yunus Emre Geçit, polisin yoğun çalışmaları sonucu sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, saldırganın polisin silahını alarak ateş açtığı, ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kaydedildi.

Yunus Emre Geçit’in daha önce "kasten yaralama", "gasp", "cinsel taciz", "yağma" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sokaklar suç makineleriyle dolu

Kemalist rejimin laik kanunlarıyla memleket suç makineleriyle dolup taştı. İslam hukuku ile adalet tesis edilmediği sürece millet koyun, suçlununsa kasap olduğu toplum düzeni sürer gider.

Kabileler bile böyle sabıkası olan birini aralarında barındırmaz. Fakat memlekette tacizden tecavüze, yolsuzluktan cinayete herkes elini kolunu sallayarak sokakta gezebiliyor, istediği suçu işleyebiliyor.