  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ülke teksas'a döndü! Kemalist rejim suç makineleri üretiyor!
Gündem

Ülke teksas'a döndü! Kemalist rejim suç makineleri üretiyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 14:20:00 -
Ülke teksas'a döndü! Kemalist rejim suç makineleri üretiyor!

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit, bir polis memurunu vurarak öldürdü. Kemalist rejimin laik kanunlarıyla memleket suç makineleriyle dolup taştı. İslam hukuku ile adalet tesis edilmediği sürece millet koyun, suçlununsa kasap olduğu toplum düzeni sürer gider.

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit, bir polis memurunu vurarak öldürdü. Kemalist rejimin laik kanunlarıyla memleket suç makineleriyle dolup taştı. İslam hukuku ile adalet tesis edilmediği sürece millet koyun, suçlununsa kasap olduğu toplum düzeni sürer gider.

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken polisin silahını ele geçirip ateş açarak bir polis memurunu vurarak öldürdü.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan aranan Geçit, polisin motosiklet hırsızlığı operasyonu sırasında yakalandı. Ancak gözaltına alınmak istendiği sırada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ayrıca, diğer polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Yunus Emre Geçit, polisin yoğun çalışmaları sonucu sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, saldırganın polisin silahını alarak ateş açtığı, ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kaydedildi.

Yunus Emre Geçit’in daha önce "kasten yaralama", "gasp", "cinsel taciz", "yağma" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sokaklar suç makineleriyle dolu

Kemalist rejimin laik kanunlarıyla memleket suç makineleriyle dolup taştı. İslam hukuku ile adalet tesis edilmediği sürece millet koyun, suçlununsa kasap olduğu toplum düzeni sürer gider.

Kabileler bile böyle sabıkası olan birini aralarında barındırmaz. Fakat memlekette tacizden tecavüze, yolsuzluktan cinayete herkes elini kolunu sallayarak sokakta gezebiliyor, istediği suçu işleyebiliyor.

İstanbul’da silahlı çatışma! Bir polisimiz şehid oldu
İstanbul’da silahlı çatışma! Bir polisimiz şehid oldu

Gündem

İstanbul’da silahlı çatışma! Bir polisimiz şehid oldu

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! Polisi şehit eden sokak eşkıyası suç makinesi çıktı
Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! Polisi şehit eden sokak eşkıyası suç makinesi çıktı

Gündem

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! Polisi şehit eden sokak eşkıyası suç makinesi çıktı

Erdoğan'dan Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

Gündem

Erdoğan'dan Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorum

Dindar nesil?

ELMALI

kemalistler bireysel silahlanma her platformda karşı bir nesil, adalet ve emniyet onların elinde değilki, bu kadar insan, herkes silahı polisimizin belinden alıp ateş etmiyor geçmişte dizilerde silah bile göstermezken şu düştümüz hale bir bakın hele hele ne hale geldik gerçekler çok acı kemalistleri, iftira ve karalamak kolay ama...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23