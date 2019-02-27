Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü Nepal İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan helikopterin dağlık alanda düştüğünü açıkladı.

Güney Asya ülkesi Nepal'de Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopterin düştüğü açıklandı. Kabinedeki arkadaşının haberini Nepal İçişleri Bakanı verdi. Nepal'de Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'yi de taşıyan helikopterin düştüğü açıklandı. İlk gelen bilgilere göre, kötü hava koşullarında dağlık alanda havalanan helikopterde 6 kişi bulunuyordu. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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