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Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

Nepal İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan helikopterin dağlık alanda düştüğünü açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:38
Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

Güney Asya ülkesi Nepal'de Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopterin düştüğü açıklandı.

Kabinedeki arkadaşının haberini Nepal İçişleri Bakanı verdi.

Nepal'de Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'yi de taşıyan helikopterin düştüğü açıklandı.

İlk gelen bilgilere göre, kötü hava koşullarında dağlık alanda havalanan helikopterde 6 kişi bulunuyordu.

Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:38
  1. Nepal
  2. Helikopter kazası
  3. Rabindra Adhikari
  4. Nepal Turizm Bakanı

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  • şahin aykapşahin aykap25 dk önce
    paracılarla silahçılar arasındaki kavga birini daha hayatından etti ya la :)

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